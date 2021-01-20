Ночью в Курской области синоптики прогнозируют до 27ºС мороза, а днем -7ºС

Правда, местами порывы ветра могут достигать 17 м/с

Крещенские морозы покидают Курскую область. По прогнозу регионального Гидрометцентра грядущей ночью в регионе ожидается от 17ºС до 22ºС мороза, при прояснениях столбики термометров опустятся до -27ºС. Днем же наступит потепление - температура будет колебаться от 2ºС до 7ºС мороза. Правда, местами порывы ветра могут достигать 17 м/с.В течение дня завтра будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, а днем пройдет небольшой, местами умеренный снег.Спасатели просят курян соблюдать меры безопасности в холода: одеваться по погоде и не употреблять алкоголь.К слову, по информации облатсного Центра медицины катастроф, за прошедшие сутки трое курян получили обморожение различных степеней. Все пострадавшие находятся дома на амбулаторном лечении.