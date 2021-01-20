Ночью в Курской области синоптики прогнозируют до 27ºС мороза, а днем -7ºС
Правда, местами порывы ветра могут достигать 17 м/с
В течение дня завтра будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, а днем пройдет небольшой, местами умеренный снег.
Спасатели просят курян соблюдать меры безопасности в холода: одеваться по погоде и не употреблять алкоголь.
К слову, по информации облатсного Центра медицины катастроф, за прошедшие сутки трое курян получили обморожение различных степеней. Все пострадавшие находятся дома на амбулаторном лечении.
ФОТО - МАРИНА КОЛОТИЛИНА