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Лента новостей / В регионе

Ночью в Курской области синоптики прогнозируют до 27ºС мороза, а днем -7ºС

Правда, местами порывы ветра могут достигать 17 м/с
Ночью в Курской области синоптики прогнозируют до 27ºС мороза, а днем -7ºС

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Крещенские морозы покидают Курскую область. По прогнозу регионального Гидрометцентра грядущей ночью в регионе ожидается от 17ºС до 22ºС мороза, при прояснениях столбики термометров опустятся до -27ºС. Днем же наступит потепление - температура будет колебаться от 2ºС до 7ºС мороза. Правда, местами порывы ветра могут достигать 17 м/с.

В течение дня завтра будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, а днем пройдет небольшой, местами умеренный снег. 

Спасатели просят курян соблюдать меры безопасности в холода: одеваться по погоде и не употреблять алкоголь. 

К слову, по информации облатсного Центра медицины катастроф, за прошедшие сутки трое курян получили обморожение различных степеней. Все пострадавшие находятся дома на амбулаторном лечении.




ФОТО - МАРИНА КОЛОТИЛИНА
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