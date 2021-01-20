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Поганка, хохотунья и лысуха зимуют в этом году в Курской области

Эти и другие виды пернатых зарегистрировали в ходе учета зимующих водоплавающих птиц 


Поганка, хохотунья и лысуха зимуют в этом году в Курской области

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2166 особей 15 видов зарегистрировано в этом году в Курской области в ходе акции «Серая шейка – 2021».  Итоги ежегодного учета зимующих водоплавающих птиц, который прошел на минувших выходных, подвели сотрудники Центрально-Черноземного заповедника, члены Курского отделения Союза охраны птиц России и любители птиц Курска и области. 

По результатам «птичьей переписи» выяснилось, что в регионе зимуют кряква, гоголь, сизая чайка, поганка, большая белоголовая чайка, хохотунья, большой крохаль, лебедь-шипун, малая поганка, лысуха, чомга, широконоска, красноголовый нырок, красноносый нырок, зимородок и орлан-белохвост. Больше всего в Курской области насчитали крякв – 1792 птички.  

Отмечается, что в прошлом году была учтена 2081 особь.

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