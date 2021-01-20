Курская область заняла 8-е место в списке регионов, депутаты которых чаще всего пропускали заседания Госдумы
Представители Соловьиного края пропустили больше 32% заседаний осенней сессии нижней палаты
В личном рейтинге депутатов, которые чаще всего пропускали пленарные заседания, курянин Алексей Золотарев занял 13 строчку. Но тут надо сказать, что он примерно в это время болел коронавирусом.
А вот единоросс Ольга Германова не пропустила ни одного заседания Госдумы в ноябре-декабре 2020-го. Ее соратница по партии Татьяна Воронина заняла 6 строчку рейтинга депутатов, которые чаще всего голосовали за принятие законов.
Представитель ЛДПР Сергей Иванов занял 38 место в рейтинге депутатов, голосующих против законопроектов, которые парламентарии принимали за последние два месяца прошлого года.