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Курская область заняла 8-е место в списке регионов, депутаты которых чаще всего пропускали заседания Госдумы

Представители Соловьиного края пропустили больше 32% заседаний осенней сессии нижней палаты

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Курская область заняла 8-е место среди регионов, депутаты которых чаще всего пропускали заседания прошлогодней осенней сессии Госдумы. Список составил Центр политической конъюнктуры. Представители Соловьиного края пропустили больше 32% заседаний нижней палаты. 

В личном рейтинге депутатов, которые чаще всего пропускали пленарные заседания, курянин Алексей Золотарев занял 13 строчку. Но тут надо сказать, что он примерно в это время болел коронавирусом.

А вот единоросс Ольга Германова не пропустила ни одного заседания Госдумы в ноябре-декабре 2020-го. Ее соратница по партии Татьяна Воронина заняла 6 строчку рейтинга депутатов, которые чаще всего голосовали за принятие законов.

Представитель ЛДПР Сергей Иванов занял 38 место в рейтинге депутатов, голосующих против законопроектов, которые парламентарии принимали за последние два месяца прошлого года.
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