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Лента новостей / В регионе

Куряне не могут добиться от управляющей компании выполнения обязанностей

Многочисленные обращения жильцов в высшие инстанции пока не дали никакого результата

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Жители многоквартирного дома в Курске не могут добиться от управляющей компании выполнения своих прямых обязанностей. По их словам, на просьбы заменить протекающую канализацию или сделать ремонт в подъезде в организации иной раз реагируют откровенным хамством, иногда даже угрозами. Многочисленные обращения жильцов в высшие инстанции пока не дали никакого результата, сообщает телеканал «ТАКТ».

В 9-ом подъезде курской многоэтажки на улице Кулакова 5 более 30-ти лет не проводился ремонт. Жители дома рассказывают, с каждым годом ситуация становится всё хуже. А около 6-ти месяцев назад, когда прорвало канализацию, превратилась в невыносимую. Теперь из-за неприятного запаха невозможно зайти в подъезд, зловоние уже начинает проникать и в квартиры собственников.

- Столько лет дому – ремонта никакого. Всё это сыпется, всё это рушится, всё это валится. Обращались, внимания никакого.

- Тут люди идут если мимо, они просто поражаются. Тут воняет говном. Тут просто ужасно. Я говорю, не коронавирус, так нас отравят. Мы дышим непонятно чем, и дети наши дышат, то же самое.

Ситуация жителей дома необычна, без внимания оставили именно 9-ый подъезд. По словам собственников, их соседям повезло больше. Остальные подъезды вполне благоустроенны. Жители 9-го ещё около года назад собрали подписи, чтобы им провели капитальный ремонт, но никакой реакции от управляющей компании не последовало. Более того, по словам собственников, на их просьбы в организации часто реагировали угрозами и хамством. Получить помощь в непростой ситуации жильцы надеялись через высшие инстанции, но и в жилищной инспекции региона уже год не приходит ответ на их обращение.

- «Мы вам дадим ответ». Поставили печать, всё. Год прошёл – ни ответа, ни привета. Также в ЖЭУ у нас юрист. Он с нами, пожилыми женщинами, драться кинулся было.

– Сказал «я всё равно отсужу у вас, вы ничего не добьётесь по поводу ремонта.»

В жилищной инспекции региона нам ответили, что ничем не могут помочь жильцам – нужно провести общее собрание собственников и обратиться в управляющую компанию. Хотя такое обращение уже было, и в УК «Сейм» не последовало никакой реакции. Собственники считают, их соседям действительно повезло больше – есть старшие по подъезду, поэтому с управляющей компанией они ведут себя гораздо настойчивей, по много раз требуя провести ремонт. Судя по всему, только такой подход может заставить организацию выполнять свои прямые обязанности.

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