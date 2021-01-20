Куряне не могут добиться от управляющей компании выполнения обязанностей

ТАКТ».Жители многоквартирного дома в Курске не могут добиться от управляющей компании выполнения своих прямых обязанностей. По их словам, на просьбы заменить протекающую канализацию или сделать ремонт в подъезде в организации иной раз реагируют откровенным хамством, иногда даже угрозами. Многочисленные обращения жильцов в высшие инстанции пока не дали никакого результата, сообщает телеканал «
В 9-ом подъезде курской многоэтажки на улице Кулакова 5 более 30-ти лет не проводился ремонт. Жители дома рассказывают, с каждым годом ситуация становится всё хуже. А около 6-ти месяцев назад, когда прорвало канализацию, превратилась в невыносимую. Теперь из-за неприятного запаха невозможно зайти в подъезд, зловоние уже начинает проникать и в квартиры собственников.
- Столько лет дому – ремонта никакого. Всё это сыпется, всё это рушится, всё это валится. Обращались, внимания никакого.
- Тут люди идут если мимо, они просто поражаются. Тут воняет говном. Тут просто ужасно. Я говорю, не коронавирус, так нас отравят. Мы дышим непонятно чем, и дети наши дышат, то же самое.
Ситуация жителей дома необычна, без внимания оставили именно 9-ый подъезд. По словам собственников, их соседям повезло больше. Остальные подъезды вполне благоустроенны. Жители 9-го ещё около года назад собрали подписи, чтобы им провели капитальный ремонт, но никакой реакции от управляющей компании не последовало. Более того, по словам собственников, на их просьбы в организации часто реагировали угрозами и хамством. Получить помощь в непростой ситуации жильцы надеялись через высшие инстанции, но и в жилищной инспекции региона уже год не приходит ответ на их обращение.
- «Мы вам дадим ответ». Поставили печать, всё. Год прошёл – ни ответа, ни привета. Также в ЖЭУ у нас юрист. Он с нами, пожилыми женщинами, драться кинулся было.
– Сказал «я всё равно отсужу у вас, вы ничего не добьётесь по поводу ремонта.»
В жилищной инспекции региона нам ответили, что ничем не могут помочь жильцам – нужно провести общее собрание собственников и обратиться в управляющую компанию. Хотя такое обращение уже было, и в УК «Сейм» не последовало никакой реакции. Собственники считают, их соседям действительно повезло больше – есть старшие по подъезду, поэтому с управляющей компанией они ведут себя гораздо настойчивей, по много раз требуя провести ремонт. Судя по всему, только такой подход может заставить организацию выполнять свои прямые обязанности.
Куряне не могут добиться от управляющей компании выполнения обязанностей
Многочисленные обращения жильцов в высшие инстанции пока не дали никакого результата