Курянин отдал больше 6 тысяч рублей за несуществующие сигареты
На странице пользователя в соцсети парень нашел объявление о продаже электронных сигарет по привлекательной цене
С заявлением о мошенничестве молодой человек обратился в полицию.
Правоохранители напоминают, что многие страницы специально создаются мошенниками. В большинстве случаев, речь идёт о покупках и продажах в интернете. Чтобы убедиться в том, что вас не обманывают, стоит проверить продавцов, почитать отзывы и постараться лично убедиться в том, что товар существует.