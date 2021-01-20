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Курянин отдал больше 6 тысяч рублей за несуществующие сигареты

На странице пользователя в соцсети парень нашел объявление о продаже электронных сигарет по привлекательной цене
Курянин отдал больше 6 тысяч рублей за несуществующие сигареты

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23-летний курянин стал жертвой мошенника в социальной сети. На странице пользователя было опубликовано объявление о продаже электронных сигарет по привлекательной цене. Молодой человек решил сделать заказ и связался с продавцом. Ему предоставили номер банковского счёта для перечисления средств. Чтобы сэкономить, горожанин сразу перевёл всю сумму за товар. Его не смутило, что карта продавца была зарегистрирована в другом регионе России. После того, как деньги ушли, хозяин аккаунта перестал выходить на связь и удалил свою страницу. Курянин в итоге лишился 6 тысяч 600 рублей. 

С заявлением о мошенничестве молодой человек обратился в полицию.

Правоохранители напоминают, что многие страницы специально создаются мошенниками. В большинстве случаев, речь идёт о покупках и продажах в интернете. Чтобы убедиться в том, что вас не обманывают, стоит проверить продавцов, почитать отзывы и постараться лично убедиться в том, что товар существует. 
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