  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

«Квадра» проверит состояние курских трубопроводов с помощью красителя

Испытания намечены на 22–28 января
«Квадра» проверит состояние курских трубопроводов с помощью красителя

Читайте также

«Квадра» проверит состояние системы теплоснабжения с помощью красителя. Испытания намечены на 22–28 января. В подключенные от ТЭЦ-1 трубопроводы введут ярко-зеленый краситель флуоресцеин. Он даст возможность оценить масштаб утечек из-за неисправности во внутридомовых коммуникациях. Отмечается что это органическое вещество, абсолютно безопасное для человека. Краситель разрешен к применению Ростехнадзором и Роспотребнадзором. 

Флуоресцеин добавят в сети отопления. В воду, идущую из крана, он может попасть только в случае, если во внутридомовых коммуникациях, находящихся в ведении жилищных организаций, есть серьезные проблемы.

Поиск утечек проведут в Сеймском округе, а также в части Центрального: на улицах Чехова, Ломоносова, Красной Армии, Павлуновского, Дзержинского, Чернышевского, Большевиков и 50 лет Октября.

При обнаружении ярко-зеленой воды на улице или в подвале компания просит курян сообщить об этом в диспетчерскую службу «Квадры» по телефонам: 39-48-68, 39-48-88, 58-01-84 или в официальный паблик компании в соцсети «ВКонтакте». 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области стартовала запись населения на вакцинацию от коронавируса

Курские легкоалтеты завоевали 9 золотых медалей на чемпионате ЦФО

Курянин отдал больше 6 тысяч рублей за несуществующие сигареты

Куряне не могут добиться от управляющей компании выполнения обязанностей

В Курске около бывшего ресторана «Орбита» разместят ярмарочную площадку

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске