«Квадра» проверит состояние курских трубопроводов с помощью красителя
Испытания намечены на 22–28 января
Флуоресцеин добавят в сети отопления. В воду, идущую из крана, он может попасть только в случае, если во внутридомовых коммуникациях, находящихся в ведении жилищных организаций, есть серьезные проблемы.
Поиск утечек проведут в Сеймском округе, а также в части Центрального: на улицах Чехова, Ломоносова, Красной Армии, Павлуновского, Дзержинского, Чернышевского, Большевиков и 50 лет Октября.
При обнаружении ярко-зеленой воды на улице или в подвале компания просит курян сообщить об этом в диспетчерскую службу «Квадры» по телефонам: 39-48-68, 39-48-88, 58-01-84 или в официальный паблик компании в соцсети «ВКонтакте».