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Лента новостей / В регионе

В Курске два рецидивиста руками сломали металлическое ограждение на дачном участке и вывезли его

Они воровали металл и даже ворота с участков курян

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Курские полицейские раскрыли серию краж металла. Первые преступления были совершены ещё в прошлом году. Тогда неизвестные похитили профильные трубы со двора частного дома по 2-му Промышленному переулку. Чуть позже поступило заявление о краже металлических ворот принадлежащих жителю Проспекта Ленинского Комсомола. Полицейские установили, что воры действовали в дневное время и пользовались услугами грузового такси. 

Часть преступлений похитители совершили в садовых обществах. Хозяева дач по нескольку дней не появлялись на участках и не могли проследить за сохранностью своего имущества. Так в садовом товариществе «Лавсан» злоумышленники руками сломали металлическое ограждение участка и вывезли его. 

Характер и специфика краж позволили предположить, что к ним причастны одни и те же люди. В результате стражи порядка нашли похитителей. Ими оказались два ранее судимых жителя Сеймского округа Курска. После задержания подозреваемые во всем признались. Весь металл они сразу же сдавали в пункт приёма лома. 

Сейчас оперативники проверяют фигурантов на причастность к аналогичным преступлениям. По всем фактам уже возбуждены уголовные дела.
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