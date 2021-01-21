Глава СКР раскритиковал работу курских следователей

Причиной послужило уголовное дело о нарушении жилищных прав матери шестерых детей. В курском Следкоме назначена служебная проверка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел онлайн-прием россиян и раскритиковал работу коллег в регионах. Досталось и главе курского следкома.К Бастрыкину обратилась жительница Курской области - мать шестерых детей, которая получила положенное по закону жилье, но оно оказалось непригодным для жизни. Власти предложили ей отдать детей в социальный приют, пока она не решит свои жилищные проблемы. В Следственном комитете возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, но воз и ныне там.Бастрыкин подчеркнул, что на данный момент в Курской области в очереди на жилье стоят 810 сирот. И из 564 млн бюджетных рублей на обеспечение их жильем освоено меньше половины. Глава ведомства заявил о необходимости расследовать, куда пошли остальные деньги.Сейчас в рамках расследования уголовного дела о нарушении жилищных прав многодетной матери следователи устанавливают и других потерпевших. Обращение по этой проблеме направлено губернатору. Дело курянки передадут в центральный аппарат СКР. В курском Следкоме назначена служебная проверка.