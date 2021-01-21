В Курской области на пожаре погиб 44-летний мужчина

Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении

В Курской области за минувшие сутки произошли 6 пожаров, в одном из них погиб 44-летний мужчина. Пожар произошел в селе Введенское Курского района. Огонь повредил кровлю и потолочное перекрытие. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.Также в Беловском районе огонь уничтожил деревянный сарай, в Горшеченском – времянку. В деревне Дьяковка Суджанского района выгорел жилой деревянный дом. Предположительная причина – неисправность печного отопления.Три раза для тушения пожаров привлекали добровольцев. Добровольная пожарная команда ХПП «Псельское» Беловского района первой прибыла по тревоге и участвовала в борьбе с огнем.