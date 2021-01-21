В Курской области на пожаре погиб 44-летний мужчина
Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении
Также в Беловском районе огонь уничтожил деревянный сарай, в Горшеченском – времянку. В деревне Дьяковка Суджанского района выгорел жилой деревянный дом. Предположительная причина – неисправность печного отопления.
Три раза для тушения пожаров привлекали добровольцев. Добровольная пожарная команда ХПП «Псельское» Беловского района первой прибыла по тревоге и участвовала в борьбе с огнем.