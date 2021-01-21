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Лента новостей / Спорт

Курское "Динамо" обыграло турецкий "Измит" в матче Евролиги

Встреча группы А завершилась со счетом 65:61 в пользу курской команды

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Курское "Динамо" одержало победу над турецким клубом "Измит" в матче группового этапа женской баскетбольной Евролиги. Встреча группы А завершилась со счетом 65:61 в пользу курской команды. 

В составе российской команды Раиса Мусина набрала 19 очков. У Стефани Мавунги – 18 подборов и 6 очков. Алекс Бентли принесла команде 10 очков.

Матчи группы А проходят в так называемом "пузыре" в испанской Саламанке в связи с эпидемиологической ситуацией в Европе. В следующей игре, сегодня "Динамо", на счету которого две победы в четырех матчах, встретится с испанской "Авенидой".
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