Курское "Динамо" обыграло турецкий "Измит" в матче Евролиги

Встреча группы А завершилась со счетом 65:61 в пользу курской команды

Курское "Динамо" одержало победу над турецким клубом "Измит" в матче группового этапа женской баскетбольной Евролиги. Встреча группы А завершилась со счетом 65:61 в пользу курской команды.





В составе российской команды Раиса Мусина набрала 19 очков. У Стефани Мавунги – 18 подборов и 6 очков. Алекс Бентли принесла команде 10 очков.





Матчи группы А проходят в так называемом "пузыре" в испанской Саламанке в связи с эпидемиологической ситуацией в Европе. В следующей игре, сегодня "Динамо", на счету которого две победы в четырех матчах, встретится с испанской "Авенидой".