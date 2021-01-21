Речь об участке от улицы Звездной до улицы 50 лет Октября

В Курске дорогу по улице Бойцов 9-й Дивизии расширяют до четырех полос. Работы ведутся на участке от улицы Звездной до улицы 50 лет Октября - это 600 метров.





Сейчас подрядчик осуществляет подготовку территории под строительство. Снесено 6 домов, частично расчищен мусор и вырублены деревья. Специалисты приступили к устройству подстилающего и нижнего слоев основания дорожной одежды из песка и щебня.





Технологически нет запрета на выполнение этих работ при пониженных температурах, что позволит заранее подготовиться к основным работам и приступить к ним при наступлении благоприятных погодных условий, - отметил председатель комитета дорожного хозяйства Денис Ходеев.





Дорогу расширят до четырех полос - по две в каждом направлении. Для создания максимально безопасного движения и разграничения транспортных потоков проект предусматривает устройство разделительной зоны с островками безопасности на пешеходных переходах.





Работы по реконструкции рассчитаны на два этапа. Дорожникам предстоит снести оставшиеся домовладения на участке от 1-го Аэродромного переулка до улицы 50 Лет Октября, вырубить деревья и кустарники. После специалисты приступят к переносу коммуникаций. Сейчас на объекте задействовано 14 единиц техники.