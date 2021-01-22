ОНФ: «Обеспечение лекарственными препаратами в Курской области нормализуется»

Общественники проверили наличие 15 препаратов, среди которых – жаропонижающие, антибиотики, противовирусные и противовоспалительные

Курске активисты Общероссийского народного фронта продолжают проверять наличие лекарств в местных аптеках. На сегодня мониторинг проведен в 14 населенных пунктах Курской области. Общественники проверили наличие 15 препаратов, среди которых – жаропонижающие, антибиотики, противовирусные и противовоспалительные.Активисты заверили: «обеспечение лекарственными препаратами в нашей области нормализуется. По каждому наименованию обеспеченность выросла в среднем на четверть».Обеспеченность препаратами противовирусной группы выросла в среднем на 20%, антибиотиками – от 20 до 40%, а противовоспалительными препаратами в некоторых случаях – в два раза.Правда, есть в этом списке и аутсайдер: обеспеченность метилпреднизолоном осталась на том же уровне – только в каждой пятой аптеке можно приобрести данный препарат. По другим гормональным препаратам противовоспалительной группы обеспеченность выросла, в четырех из пяти аптечных пунктов можно приобрести дексаметазон и преднизолон.