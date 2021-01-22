В тройной аварии на курской трассе ранены два человека

ДТП произошло на автодороге «М-2 Крым»

21 января во втором часу дня на 524 км автодороги «М-2 Крым» произошла авария с участием трех автомобилей.Как сообщили в ГИБДД, 46-летняя женщина, управляя «Рено Дастер», ехала со стороны Белгорода в сторону Москвы и на перекрестке при повороте налево, в сторону деревни Полянское, допустила столкновение со встречным автомобилем «Джелли К-Рей», за рулем которого был 39-летний мужчина.От столкновения «Джелли» врезался в попутный «Ваз-21213», под управлением 50-летнего водителя.В результате этого ДТП пострадали двое: женщина-водитель «Рено» и водитель «Джелли». Их с травмами доставили в больницу.