В тройной аварии на курской трассе ранены два человека
ДТП произошло на автодороге «М-2 Крым»
Как сообщили в ГИБДД, 46-летняя женщина, управляя «Рено Дастер», ехала со стороны Белгорода в сторону Москвы и на перекрестке при повороте налево, в сторону деревни Полянское, допустила столкновение со встречным автомобилем «Джелли К-Рей», за рулем которого был 39-летний мужчина.
От столкновения «Джелли» врезался в попутный «Ваз-21213», под управлением 50-летнего водителя.
В результате этого ДТП пострадали двое: женщина-водитель «Рено» и водитель «Джелли». Их с травмами доставили в больницу.