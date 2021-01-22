  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В тройной аварии на курской трассе ранены два человека

ДТП произошло на автодороге «М-2 Крым»

Читайте также

21 января во втором часу дня на 524 км автодороги «М-2 Крым» произошла авария с участием трех автомобилей. 

Как сообщили в ГИБДД, 46-летняя женщина, управляя «Рено Дастер», ехала со стороны Белгорода в сторону  Москвы и на перекрестке при повороте налево, в сторону деревни Полянское, допустила столкновение со встречным автомобилем «Джелли К-Рей», за рулем которого был 39-летний мужчина. 

От столкновения «Джелли» врезался в попутный «Ваз-21213», под управлением 50-летнего водителя. 

В результате этого ДТП пострадали двое: женщина-водитель «Рено» и водитель «Джелли». Их с травмами доставили в больницу.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра по Курску снова проедет экотакси

Куряне жалуются на холод в квартирах

Митрополит Курский и Рыльский Герман привился от ковида и призвал курян доверять медикам

ОНФ: «Обеспечение лекарственными препаратами в Курской области нормализуется»

На выходных курских водителей проверят на трезвость

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске