Митрополит Курский и Рыльский Герман привился от ковида и призвал курян доверять медикам

Владыка просит земляков не отказываться от вакцинации

Митрополит Курский и Рыльский Герман два дня назад сделал прививку от коронавируса. По словам владыки, она не вызвала никаких осложнений. Священнослужитель обратился к курянам с просьбой доверять медикам и не отказываться от вакцинации.«Я считаю своим долгом сам пройти эту вакцинацию и вас призываю. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Те, кто переносили в серьезной форме эту болезнь, знают, как это тяжело, как это страшно и как это опасно. Поэтому я всех призываю слушаться наших врачей, проявить благоразумие, поспешить на пункты вакцинации. Будем беречь себя, будем беречь свое здоровье, будем беречь жизнь», - сказал митрополит.