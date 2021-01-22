Куряне жалуются на холод в квартирах

ТАКТ».Аномальные морозы, пришедшие в Курскую область на прошлой неделе, обернулись для многих жителей областного центра настоящим кошмаром: температура в квартирах горожан упала до критически низких отметок. В социальных сетях куряне пожаловались и на холод в школах. В проблеме они винят ресурсоснабжающую организацию и работников управляющих компаний, некачественно подготовивших дома и помещения социальных учреждений к зиме. Об этом сообщает телеканал «
На прошлой неделе в Курскую область пришла настоящая русская зима со снегопадами, вслед за которыми последовал мороз. Буквально за пару дней в регионе похолодало с -3-4 градусов до -25. В отдельных районах морозы оказались еще сильнее – столбики термометров фиксировали значения и в -30 -32. Такие значения, по многолетним наблюдениям синоптиков, в средней полосе России уже воспринимаются как отклонение от нормы. Вслед за усилением морозов заметно похолодало и в жилищах курян. Вместо минимально допустимых 18 градусов в обычных квартирах и 20 в угловых, в жилых помещениях фиксировалось +16 и ниже. Жители областного центра забили тревогу в социальных сетях.
«Энгельса, 90, правда, первый этаж +16.Вызывать из УК и из Квадры бесполезно. Вызывали, а толку. Приходят со своими градусниками. Батареи холодные как были, так и есть. В угловых квартирах с 1 по 5 холод .Выше еще терпимо.»
«Сумская, батареи еле тёплые (да, я знаю, что температура батарей не нормируется), в угловой комнате +19.1 и это ещё при том, что уже двое суток в другой комнате работает обогреватель. После того как в начале отопительного сезона все начали шуметь в сети о проблемах с отоплением, на некоторое время потеплело, а потом вернулось на круги своя.»
«Отопление - очень сложная тема: тарифы, «Квадра», УК, щели в окнах и т.д. Но все винят именно «Квадру». При всей моей ненависти к «Квадре», и, как человек, который боролся с холодом в своей старой 9-этажке, хочу сказать, что на 30% (возможно) виновата «Квадра», остальное- безделье УК и равнодушие жильцов. Мы заставили УК заменить сопло входной отопительной трубы на больший диаметр (подсказали), и в квартирах стало теплее. Но вот заставить УК сделать это было сложно! Попробуйте для начала обратиться в свою УК, и не доверяйте ей!!!»
«Проспект Ленинского Комсомола, 60, холодно ходим в теплых носках и халатах. 1 Ольховский холод детей перед сном одеваем теплее.»
Похолодало и в помещениях образовательных организаций. Пост о детях, замерзающих в школе №28, вышедший на одном из городских пабликов, быстро собрал массу комментариев. Родители посетовали, что эта проблема общая для
многих учебных заведений. В список проблемных попали 29, 27, 38, 45, 53 школы Курска. Многие винят в происходящем теплоэнергетиков, хотя корень зла зачастую кроется именно в плохой подготовке дома или обслуживаемого здания работниками управляющих компаний.
Роман Дакалин, пресс-секретарь ПАО «Квадра» - Курская генерация:
- "Квадра" подаёт теплоноситель нормативной температуры до стены дома. Дальше он попадает во внутренние коммуникации дома, находящиеся в ведомстве УК. Зачастую теплопотери - проблема именно внутридомовая и решается она путём замены дроссельных шайб на сопле теплоузла. Если жильцы уверены, что дом потребляет избыточное тепло, они могут обратиться в управляющую компанию. УК достаточно передать в адрес тепловой инспекции «Квадры» параметры работы теплоузла. Наши специалисты на основе этих данных рассчитают для дома необходимый диаметр дроссельной шайбы. После сотрудникам УК останется приобрести и смонтировать требуемую шайбу, а нам – заново установить пломбу на теплоузел.
Сегодня многие куряне с опаской ждут новые квитанций за тепло из-за аномально высоких январских морозов. Требуя с населения своевременное внесение платежей за коммунальные услуги, УК зачастую снимают с себя всякие обязанности по информированию жильцов о том, из чего составляются итоговые суммы. Однако размер платы рядового потребителя зависит, в том числе, и от честности и добросовестности управляющей компании, обслуживающей дом.
Роман Дакалин, пресс-секретарь ПАО «Квадра» - Курская генерация:
- Платежи жителей дома за отопление напрямую зависят от потребления тепла зданием - в морозную погоду оно больше обычного. Чем ниже температура наружного воздуха, тем больше тепла требуется для дома. Расчёт платы за отопление мы производим только на основании данных общедомовых счетчиков тепла, которые получили от управляющих компаний. Потребление тепла каждым домом индивидуально и зависит от множества факторов: от конструкционных особенностей здания до качества подготовки управляющими компаниями внутренних коммуникаций тех же жилых домов к отопительному сезону. Именно поэтому даже во внешне похожих домах, объём потребления, а значит и сумма оплаты, может значительно отличаться.
Жильцам остается только посоветовать внимательнее следить за деятельностью своих управляек и чаще интересоваться коэффициентом полезного действия выполняемых ими работ, ведь нередко ремонт и содержание жилья существуют только на бумаге. Порой за всем этим стоят еще более запутанные схемы, когда одна управляющая компания вдруг объявляет себя банкротом, а на рынке услуг появляется другая, с крайне похожим на предыдущую названием. Как пример – нашумевшая история Управляющей компанией города Курска и Управляющей компанией Курска. Дома, обслуживавшиеся в одной управляйке, вдруг всецело и единогласно перешли на баланс другой. А, оставшаяся не у дел компания, набрав к тому времени немалые кредиты и накопив долги перед ресурсниками, была объявлена банкротом. В этой запутанной истории до сих пор разбираются силовики.
Куряне жалуются на холод в квартирах
В проблеме они винят ресурсоснабжающую организацию и работников управляющих компаний, некачественно подготовивших дома и помещения социальных учреждений к зиме