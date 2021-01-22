Туман, моросящие осадки и гололед ждут курян на грядущих выходных

В субботу температура будет колебаться от 2ºС мороза до 3ºС тепла, в воскресенье - до +6ºС

Грядущие выходные в Курской области ожидаются не такими морозными, как предыдущие. Более того, синоптики обещают резкое потепление и дождь.Так, по прогнозу Курского Гидрометцентра завтра, 23 января в регионе будет облачно, местами пройдут небольшие моросящие осадки. Также местами возможен туман и гололед.Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 2ºС мороза до 3ºС тепла.В воскресенье, 24 января, также ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха будет колебаться от -2ºС до +3ºС, днем столбики термометров будут показывать только положительные значения - от 1ºС до 6ºС тепла.В МЧС призывают всех участников дорожного движения быть особенно аккуратными и внимательными на скользких дорогах и при движении в тумане.