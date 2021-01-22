Завтра по Курску снова проедет экотакси

Вторсырьё должно быть чистым и рассортированным

Завтра, 23 января, по Курску снова проедет экотакси.Волонтеры принимают макулатуру без скрепок и пружин, не промасленное, без наклеек и пленок вторсырьё. Также у горожан соберут алюминиевые и жестяные банки, пластик – ПЭТ, стекло без железных и пластиковых крышек и колец, батарейки, крышечки для проекта ВАЖНЫЕ_МЕЛОЧИ. Можно сдать и стрейч- и пупырчатую плёнку, пробки от винных бутылок и пластиковые скрепки от пакетов из-под хлеба.Главное, чтобы всё было чистым, смятым, просушенным и рассортированным.График движения экотакси:10.00 -10.20 - точка у входа в кинотеатр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А)10.40 - 11.00 - парковка ТЦ "Бумеранг" - место рядом с "Автосеть 46" (ул.Студенческая, 20А)11.20 - 11.50 - пл. Перекальского (парковка напротив магазина "Пятерочка", переулок Блинова, 1)12.00 - 12.20 - ул. Челюскинцев, 2512.40 - 13.00 - парковка Европы, 29 (проспект Победы, 48).