За день 9 курян обогатили мошенников почти на полтора миллиона рублей

Горожане продолжают слепо верить в байки мнимых банкиров

За день 9 курян обогатили мошенников почти на 1 миллион 400 тысяч рублей.Например, 27-летний житель Курска без сомнений несколько часов выполнял указания мошенников и перевел им 800 тысяч. Он поверил звонившему, который убедил его, что на имя молодого человека преступники пытаются оформить кредит. Парня не смутило, что собеседники предложили ему действительно оформить кредит и перевести деньги на резервный счет, чтобы избежать финансовых потерь. Так, по словам неизвестных, не останется никаких долгов.Курянин по указу аферистов специально направился к банкомату в торговый центр и под их диктовку оформил займ и перевел на счета, которые ему назвали. Несколько часов общения стоили ему оформленного кредита, который теперь предстоит выплачивать несколько лет.Бухгалтер из Курска под аналогичным предлогом сам перевел мошенникам 220 тысяч рублей своих сбережений. Так он пытался защитить деньги от атаки аферистов, которую придумали преступники и сообщили о ней курянину по телефону.Мужчина разбирается в финансовых вопросах. Но, к сожалению, только после совершения перевода понял, что общался с мошенниками и обратился в полицию.