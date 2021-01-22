Гражданина, торговавшего мясом неизвестного происхождения, привлекут к административной ответственности

В Курске закрыли магазин, торговавший опасной свининой. Торговую точку в ходе совместного рейда выявили специалисты городской станции по борьбе с болезнями животных, представители полиции и инспекторы регионального управления Россельхознадзора. На мясо у продавца не оказалось документов, подтверждающих его качество и безопасность. Гражданина, торговавшего мясом неизвестного происхождения, привлекут к административной ответственности. Также специалисты взяли пробы мяса для проведения лабораторных исследований на африканскую чуму свиней и микробиологические показатели.Ветеринары рекомендуют курянам приобретать животноводческую продукцию только в местах санкционированной торговли, где осуществляется контроль за качеством и безопасностью продукции.Владельцам же подворий необходимо регистрировать своих животных, в том числе свиней. Приобретенных поросят поставят на учет, они пройдут процедуру регистрации, биркования, выдачи ветеринарно-санитарного паспорта и иммунизацию против классической чумы свиней.По возникающим вопросам можно обращаться:- ул. Бойцов 9-й Дивизии 126-А, тел. 52-14-57- 2-й Шоссейный пер. 15, тел. 35-00-84- ул. Дубровинского 54-А, тел. 34-41-14.