В Курске закрыли магазин, торговавший опасной свининой
Гражданина, торговавшего мясом неизвестного происхождения, привлекут к административной ответственности
Ветеринары рекомендуют курянам приобретать животноводческую продукцию только в местах санкционированной торговли, где осуществляется контроль за качеством и безопасностью продукции.
Владельцам же подворий необходимо регистрировать своих животных, в том числе свиней. Приобретенных поросят поставят на учет, они пройдут процедуру регистрации, биркования, выдачи ветеринарно-санитарного паспорта и иммунизацию против классической чумы свиней.
По возникающим вопросам можно обращаться:
- ул. Бойцов 9-й Дивизии 126-А, тел. 52-14-57
- 2-й Шоссейный пер. 15, тел. 35-00-84
- ул. Дубровинского 54-А, тел. 34-41-14.