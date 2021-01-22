Энергетики сообщили, какие улицы Курска на следующей неделе останутся без света
Больше всего отключений запланировано в Сеймском округе
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 25 по 29 января с 9-30 до 15:00:
ул. Ольшанского 45а, 43а, 33-45,
ул. Раздольная,
Раздольный переулок,
ул. Кольцевая,
ул. 1-2-я Огородная.
С 25 по 29 января с 9-00 до 16:00:
3-й Моковский переулок 13-27, 2-30,
ул. Тракторная,
1-3-е Малиновые переулки,
ул. Литовская 57- 87В.
С 25 по 29 января с 9-30 до 16:30:
ул. 2-я Степная,
1-6-е Степные переулки,
1-5-я Кислинская улицы,
2-й Кислинский переулок,
ул. Фабричная,
ул. Новая Фабричная,
ул. Новогаражная,
Фабричный проезд,
Фабричные переулки,
ул. Полянская,
ул. Гаражная,
ул. Аэроклубная,
ул. Броневая.
Телефон для справок: 32-32-15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 25 по 27 января с 8-30 до 17-00:
ул. М. Горького 55; 63; 63А; 63А/2; 65; 67; 65/1,
ул. Мирная 9; 14; 14/1; 16; 18.
С 25 по 29 января с 9-30 до 15:00:
Добролюбова 18-22а,
Александра Невского 23, 23а, 13, 13а.
Телефон для справок: 32-40-89
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 25 по 29 января с 9-00 до 16-00:
Стрелецкая Набережная 6-14, 1-83,
ул. Комсомольская 1-37, 2-20,
Комсомольский переулок 1-7а-в.
Телефон для справок: 26-32-10.