Энергетики сообщили, какие улицы Курска на следующей неделе останутся без света

Больше всего отключений запланировано в Сеймском округе

На следующей неделе в Курске запланированы очередные работы в электросетях. В связи с этим часть курян останется без света. Отключать электроэнергию будут по улицам:ул. Ольшанского 45а, 43а, 33-45,ул. Раздольная,Раздольный переулок,ул. Кольцевая,ул. 1-2-я Огородная.3-й Моковский переулок 13-27, 2-30,ул. Тракторная,1-3-е Малиновые переулки,ул. Литовская 57- 87В.ул. 2-я Степная,1-6-е Степные переулки,1-5-я Кислинская улицы,2-й Кислинский переулок,ул. Фабричная,ул. Новая Фабричная,ул. Новогаражная,Фабричный проезд,Фабричные переулки,ул. Полянская,ул. Гаражная,ул. Аэроклубная,ул. Броневая.ул. М. Горького 55; 63; 63А; 63А/2; 65; 67; 65/1,ул. Мирная 9; 14; 14/1; 16; 18.Добролюбова 18-22а,Александра Невского 23, 23а, 13, 13а.Стрелецкая Набережная 6-14, 1-83,ул. Комсомольская 1-37, 2-20,Комсомольский переулок 1-7а-в.