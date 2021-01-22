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Лента новостей / В регионе

Энергетики сообщили, какие улицы Курска на следующей неделе останутся без света

Больше всего отключений запланировано в Сеймском округе

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На следующей неделе в Курске запланированы очередные работы в электросетях.  В связи с этим часть курян останется без света. Отключать электроэнергию будут по улицам:


В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 25 по 29 января с 9-30 до 15:00: 

ул. Ольшанского 45а, 43а, 33-45, 
ул. Раздольная, 
Раздольный переулок, 
ул. Кольцевая, 
ул. 1-2-я Огородная. 

С 25 по 29 января с 9-00 до 16:00: 

3-й Моковский переулок 13-27, 2-30, 
ул. Тракторная, 
1-3-е Малиновые переулки, 
ул. Литовская 57- 87В. 

С 25 по 29 января с 9-30 до 16:30: 

ул. 2-я Степная, 
1-6-е Степные переулки, 
1-5-я Кислинская улицы, 
2-й Кислинский переулок, 
ул. Фабричная, 
ул. Новая Фабричная, 
ул. Новогаражная, 
Фабричный проезд, 
Фабричные переулки, 
ул. Полянская, 
ул. Гаражная, 
ул. Аэроклубная, 
ул. Броневая. 

Телефон для справок: 32-32-15 


В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 

С 25 по 27 января с 8-30 до 17-00: 

ул. М. Горького 55; 63; 63А; 63А/2; 65; 67; 65/1,
ул. Мирная 9; 14; 14/1; 16; 18. 

С 25 по 29 января с 9-30 до 15:00: 

Добролюбова 18-22а, 
Александра Невского 23, 23а, 13, 13а.

Телефон для справок: 32-40-89 


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

С 25 по 29 января с 9-00 до 16-00: 

Стрелецкая Набережная 6-14, 1-83,
ул. Комсомольская 1-37, 2-20,
Комсомольский переулок 1-7а-в.

Телефон для справок: 26-32-10. 
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