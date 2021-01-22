На субботнем митинге в Курске задержали 16-летнего подростка

Это подтвердила в своем посте в соцсети уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова

Кстати, ранее Листопадова заявляла, что детей и подростков на митинге не было.

Всего, по данным сайта ОВД-инфо, на который ссылается «Коммерсантъ Черноземье», в Курске задержали 35 человек. Региональное УМВД никаких комментариев не дает.

На субботнем митинге в Курске задержали 16-летнего парня. Это подтвердила в своем посте в соцсети уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова. По ее словам, это студент автотехнического колледжа. Подросток действительно принимал участие в протестных акциях и в результате задержания получил ушиб руки. После задержания, по словам омбудсмена, ему оказали медицинскую помощь.