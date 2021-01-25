До конца января в Курске будут работать пять пунктов приема вторсырья

23 января «Экотакси» собрало у курян 620 килограммов вторсырья: 6 килограммов батареек, 156,3 килограммов макулатуры, почти 24 килограмма металла, более 353 килограммов стекла, около 34 килограммов пластика и 7,6 килограммов крышек для проекта «Важные мелочи». Все это эковолонтеры собирали в субботу.В воскресение, 24 января, «Экотакси» принимало сосны и ели, которые потом передали «Спецавтобазе по уборке Курска» для переработки их в щепу при помощи специального измельчителя. Щепа пойдёт на подстилочный материал для животных.Куряне, которые не успели сдать вторсырье «Экотакси», могут сделать это в специальных стационарных пунктах. Контейнеры для елок и сосен установлены на улицах:- Союзной, 25,- Заводской, 27 (рядом с гаражным кооперативом),- К.Маркса, 72/21 (или пр.Победы, 2),- Нижней Казацкой, 160,- на проспекте В.Клыкова, д. 4 (за парковкой ТЦ "Компас").Эти пункты работают до конца января.