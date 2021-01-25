«Экотакси» собрало у курян 620 килограммов вторсырья
До конца января в Курске будут работать пять пунктов приема вторсырья
В воскресение, 24 января, «Экотакси» принимало сосны и ели, которые потом передали «Спецавтобазе по уборке Курска» для переработки их в щепу при помощи специального измельчителя. Щепа пойдёт на подстилочный материал для животных.
Куряне, которые не успели сдать вторсырье «Экотакси», могут сделать это в специальных стационарных пунктах. Контейнеры для елок и сосен установлены на улицах:
- Союзной, 25,
- Заводской, 27 (рядом с гаражным кооперативом),
- К.Маркса, 72/21 (или пр.Победы, 2),
- Нижней Казацкой, 160,
- на проспекте В.Клыкова, д. 4 (за парковкой ТЦ "Компас").
Эти пункты работают до конца января.