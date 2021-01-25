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Лента новостей / В регионе

В Курске поймали серийных похитителей автоаккумуляторов

Два рецидивиста выбирали отечественные легковушки, не оборудованные сигнализацией

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В Курске задержаны два серийных похитителя автомобильных аккумуляторов. Это ранее судимые горожане.

Рецидивисты украли пять аккумуляторных батарей в Сеймском округе. Действовали злоумышленники неподалёку от собственного жилья. Среди стоявших во дворах автомобилей они выбирали отечественные легковушки, не оборудованные сигнализацией. Машины беспрепятственно вскрывали и разукомплектовывали. Батареи каждый раз уносили в руках и прятали в квартире знакомой девушки. После пятого преступления на такси вывезли похищенное в пункт приёма лома. 

Полицейские нашли свидетелей преступлений и воспользовались записями городских камер видеонаблюдения. После задержания злоумышленники признались, что преступления совершали, чтобы достать денег на спиртное и сигареты. 

По всем фактам их преступной деятельности возбуждены уголовные дела. Также рецидивистов проверят на причастность к другим хищениям, отметили в городском УМВД. Ведётся следствие.
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