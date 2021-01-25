ТАКТ».Как доложил сегодня на оперативном совещании под руководством Романа Старовойта профильный заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, в регионе за прошедшие сутки выявлено 184 подтвержденных случая коронавируса. Для больных с тяжелым течением COVID-19 в Курской области развернуто 2044 койки, из них 1526 с кислородом. В лечебных учреждениях с коронавирусом и пневмониями в настоящее время находятся 1511 человек, передает телеканал «
Андрей Белостоцкий также добавил, что в регионе продолжается прививочная кампания против коронавируса. Курская область уже получила 18667 доз-комплектов вакцины «Спутник V». Для вакцинации развернуты 24 стационарных прививочных пункта, но уже к четвергу их количество должно быть увеличено до 37, откроются и два коммерческих кабинета. Заместитель губернатора также добавил, что в настоящее время от коронавируса привились 3842 человека, полностью два компонента вакцины получили 1557 курян. Записаться на прививку можно через регистратуру своей поликлиники, портал госуслуг или по единому номеру 122. Роман Старовойт подчеркнул, что вакцинация бесплатна и добровольна. Заставлять курян делать прививки никто не имеет права.
В Курской области от коронавируса привились почти 4 тысячи человек
Для вакцинации развернуты 24 стационарных прививочных пункта, но уже к четвергу их количество должно быть увеличено до 37