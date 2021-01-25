версия доступна на сайте Курского госуниверситета.Электронная версия Книги памяти пополнилась новыми материалами. Их внесли участники центра «Поиск», обновленная
В Книгу впервые вошли имена 439 советских солдат, захороненных в Курской области, 1132 курян, не вернувшихся с войны, 18 курян, вернувшихся с войны. Также там списки уточнений на 427 воинов-курян, не вернувшихся с войны и 396 советских солдат, захороненных в нашем регионе.
Кроме этого на портале опубликованы учетные карточки 512 захоронений времен Великой Отечественной войны.
Электронная версия курской Книги памяти пополнилась новыми именами
Обновленная версия доступна на сайте Курского госуниверситета