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Лента новостей / В регионе

Электронная версия курской Книги памяти пополнилась новыми именами

Обновленная версия доступна на сайте Курского госуниверситета
Электронная версия курской Книги памяти пополнилась новыми именами

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Электронная версия Книги памяти пополнилась новыми материалами. Их внесли участники центра «Поиск», обновленная версия доступна на сайте Курского госуниверситета.

В Книгу впервые вошли имена 439 советских солдат, захороненных в Курской области, 1132 курян, не вернувшихся с войны, 18 курян, вернувшихся с войны. Также там списки уточнений на 427 воинов-курян, не вернувшихся с войны и 396 советских солдат, захороненных в нашем регионе. 

Кроме этого на портале опубликованы учетные карточки 512 захоронений времен Великой Отечественной войны.


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