Около тысячи курян заявились на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг
В Курской области стартовала массовая вакцинация от коронавируса
Тем временем запись на прививку от коронавируса уже ведется все всех поликлиниках. Подробную информацию можно получить по телефону координирующей линии кожвендиспансера 70-60-00, который работает с понедельника по субботу с 8 утра до 8 вечера. Аналогичную информацию можно получить по телефону горячей линии 122, который работает в те же часы, но без выходных.
Опция, позволяющая всем курянам старше 18 лет заявиться на вакцинацию доступна также на портале госуслуг. Заявки оставили уже около тысячи курян. Запись возможна и на региональном портале talon.kurskzdrav.ru.
На сегодня в Курской области первым компонентом вакцины «Спутник V» привито почти 4 тысячи человек, двумя компонентами – порядка 1 600 жителей. Вакцина «Спутник V» двухкомпонентная, прививается с интервалом в 21 день. Специалисты отмечают, что на выработку иммунитета необходимо не менее 42 дней. В этот период получившему вакцину нужно быть максимально внимательным и соблюдать все меры профилактики.
Вакцинация от коронавируса вошла в Национальный календарь прививок. Считается, что «Спутник V» дает защиту от коронавируса на два года.