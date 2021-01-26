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Около тысячи курян заявились на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг

В Курской области стартовала массовая вакцинация от коронавируса
Около тысячи курян заявились на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг

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В Курской области стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В ближайшие дни прививочные пункты откроются во всех районах региона. Сегодня их 24: 10 в Курске и Железногорске, 14 в центральных районных больницах. 

Тем временем запись на прививку от коронавируса уже ведется все всех поликлиниках. Подробную информацию можно получить по телефону координирующей линии кожвендиспансера 70-60-00, который работает с понедельника по субботу с 8 утра до 8 вечера. Аналогичную информацию можно получить по телефону горячей линии 122, который работает в те же часы, но без выходных.

Опция, позволяющая всем курянам старше 18 лет заявиться на вакцинацию доступна также на портале госуслуг. Заявки оставили уже около тысячи курян. Запись возможна и на региональном портале talon.kurskzdrav.ru.

На сегодня в Курской области первым компонентом вакцины «Спутник V» привито почти 4 тысячи человек, двумя компонентами – порядка 1 600 жителей. Вакцина «Спутник V» двухкомпонентная, прививается с интервалом в 21 день. Специалисты отмечают, что на выработку иммунитета необходимо не менее 42 дней. В этот период получившему вакцину нужно быть максимально внимательным и соблюдать все меры профилактики.

Вакцинация от коронавируса вошла в Национальный календарь прививок. Считается, что «Спутник V» дает защиту от коронавируса на два года.
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