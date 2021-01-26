Лента новостей / В регионе Сегодня, 11:39 180 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за день 89 из них - в Курске Читайте также 179 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за день 175 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за день 180 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за минувший день. 89 из них - в Курске. Выписано 127 пациентов. Под наблюдением врачей остаются почти 2 тысячи 700 курян. От ковидной пневмонии умерли еще пять человек, все они старше 50 лет. В целом по России за сутки подтвержден 18 241 новый диагноз — это минимальное значение с конца октября прошлого года. +0 -0