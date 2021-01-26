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180 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за день

89 из них - в Курске

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180 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за минувший день. 89 из них - в Курске. Выписано 127 пациентов. Под наблюдением врачей остаются почти 2 тысячи 700 курян. 

От ковидной пневмонии умерли еще пять человек, все они старше 50 лет.  

В целом по России за сутки подтвержден 18 241 новый диагноз — это минимальное значение с конца октября прошлого года.
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