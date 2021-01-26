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Лента новостей / В регионе

Из-за ремонта теплосетей привокзальная часть Курска осталась без отопления и горячей воды

К трем часам дня "Квадра" обещает восстановить тепло
Из-за ремонта теплосетей привокзальная часть Курска осталась без отопления и горячей воды

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Сегодня специалисты "Квадры" проводят ремонты на двух ветхих участках тепломагистралей в привокзальной части Железнодорожного округа Курска - по улицам Бутко и ВЧК. В связи с этим на время работ будет приостановлена подача горячей воды и отопления по адресам: 

- ул. Западный парк, 17, 18, 8, 15, 14 13, 
- ул. Привокзальная, 2, 
- ул. Бутко, 3, 23\81, 
- ул. Интернациональная, 79, 66, 53, 51, 45, 8а, 6, 6в, 2, 
- ул. Вокзальная, 1, 
- пр-д. Театральный, 2, 
- ул. Театральная, 78а, 78б, 
- ул. Октябрьская, 29, 65, 
- ул. ВЧК, 10, 
- ул. Маяковского, 125, 109, 107, 105, 101, 100, 93а\4, 93\2, 93\1, 
- ул. Дубровинского, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 26, 46, 
- ул. Профсоюзная, 11, 
- ул. Островского, 4, 8, 10, 
- ул. 2-я Новоселовка, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а. 

Вернуть тепло и горячую воду в квартиры курян теплоэнергетики обещают к 15 часам. 

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