Из-за ремонта теплосетей привокзальная часть Курска осталась без отопления и горячей воды

К трем часам дня "Квадра" обещает восстановить тепло

Сегодня специалисты "Квадры" проводят ремонты на двух ветхих участках тепломагистралей в привокзальной части Железнодорожного округа Курска - по улицам Бутко и ВЧК. В связи с этим на время работ будет приостановлена подача горячей воды и отопления по адресам:- ул. Западный парк, 17, 18, 8, 15, 14 13,- ул. Привокзальная, 2,- ул. Бутко, 3, 23\81,- ул. Интернациональная, 79, 66, 53, 51, 45, 8а, 6, 6в, 2,- ул. Вокзальная, 1,- пр-д. Театральный, 2,- ул. Театральная, 78а, 78б,- ул. Октябрьская, 29, 65,- ул. ВЧК, 10,- ул. Маяковского, 125, 109, 107, 105, 101, 100, 93а\4, 93\2, 93\1,- ул. Дубровинского, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 26, 46,- ул. Профсоюзная, 11,- ул. Островского, 4, 8, 10,- ул. 2-я Новоселовка, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а.Вернуть тепло и горячую воду в квартиры курян теплоэнергетики обещают к 15 часам.