Курское предприятие задолжало работникам более 20 миллионов рублей

ТАКТ».Еще одной важной темой оперативного совещания в Доме Советов стала ситуация на рынке труда в Курской области. Как рассказал заместитель губернатора Вячеслав Берзин, в службе занятости состоит свыше 14 тысяч безработных курян. В банке вакансий для них доступно немногим более 9 тысяч рабочих мест. Тревогу вызывает задолженность некоторых предприятий по зарплате. На одном из таких фактов заострил внимание Роман Старовойт, передает телеканал «
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
- На предприятии «Реут», на котом у нас была вспышка АЧС, мало того, что руководство предприятия самоустранилось от ликвидации последствий и локализации очага, так сейчас появляется информация о том, что руководство предприятия задерживает заработную плату сотрудникам.
Профильный заместитель губернатора Сергей Стародубцев отметил, что на предприятии в настоящее время трудится почти 200 человек, последние выплаты им были сделаны еще в октябре прошлого года. Сегодня агрофирма должна своим работникам почти 20 миллионов рублей.
Сергей Стародубцев, заместитель губернатора Курской области:
- На прошлой неделе я проводил совещание с представителем прокуратуры Курской области, где этот вопрос активно обсуждался. Позиция прокуратуры заключалась в том, что вопрос выплаты заработной платы связан с выплатой компенсации из бюджета Курской области по утилизации свинопоголовья. Мы дали подробное разъяснение о том, что эти два вопроса никак не связаны, ООО «Реут» не находится в банкротном или предбанкротном состоянии, и в состоянии выплатить эту заработную плату.
По словам Стародубцева, агрофирма продолжает дистанцироваться от профилактики африканской чумы свиней на своих фермах, дезинфекцию за них вынуждены проводить ветеринары Фатежской станции по борьбе с болезнями животных. Такое положение вещей губернатора категорически не устроило.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
- «Реут» и такое безалаберное просто, хамское отношение руководства предприятия, владельцев, привели к том, в том числе, что АЧС у нас и на другие площадки у нас перекинулась. И сейчас вот эти хвосты заносить за них. Это, конечно, наша, в том числе, обязанность. Мы с вами должны обезопасить жизнь и здоровье наших людей. Поэтому прошу привлечь и провести расширенное заседание штаба с МВД и ФСБ. Пригласите туда и руководство и акционеров «Реута».
Глава региона назвал манипуляцией попытку агрофирмы связать выплату зарплаты сотрудникам с получением компенсации из областного бюджета. Роман Старовойт отметил, что если вопрос не удастся решить в ближайшее время, будут задействованы дополнительные рычаги влияния на руководство предприятия.
Курское предприятие задолжало работникам более 20 миллионов рублей
На предприятии «Реут» в настоящее время трудится почти 200 человек, последние выплаты им были сделаны еще в октябре прошлого года