В Курске такси провалилось под землю
Куряне винят во всем «Квадру»
Кроме шуток, горожане, как водится, винят во всем «Квадру». Вот версия одного из пользователей: «осенью при запуске отопления там рвануло, приехали теплоэнергетики, разрыли, зарыли, а асфальт после не ремонтировали. Это дорога была заасфальтирована раньше. Таксист пропускал встречку и рюхнулся, повреждения у машины весомые».
В самой компании меж тем отмечают, что никаких работ на этом участке ранее не проводилось. Более того, там нет асфальта, а просел грунт под газоном, который размыло талой водой.
ФОТО - АВТОКАДР_46