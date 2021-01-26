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В Курске такси провалилось под землю

Куряне винят во всем «Квадру»
В Курске такси провалилось под землю

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В Курске на ПЛК-46 такси провалилось под землю. Инцидент куряне обсуждают в соцсетях.

Кроме шуток, горожане, как водится, винят во всем «Квадру». Вот версия  одного из пользователей: «осенью при запуске отопления там рвануло, приехали теплоэнергетики, разрыли, зарыли, а асфальт после не ремонтировали. Это дорога была заасфальтирована раньше. Таксист пропускал встречку и рюхнулся, повреждения у машины весомые».

В самой компании меж тем отмечают, что никаких работ на этом участке ранее не проводилось. Более того, там нет асфальта, а просел грунт под газоном, который размыло талой водой. 




ФОТО - АВТОКАДР_46
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