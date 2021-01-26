Черная икра, пистолет «Vendetta» и брендовая парфюмерия. Курские таможенники подвели итоги 2020 года
В прошлом году возбуждено 13 уголовных дел и почти 1300 административных
Среди самых интересных задержаний значатся:
в автомобильном пункте пропуска Теткино у двух граждан Украины изъято гражданское оружие - сигнальный пистолет «Vendetta» и электрошокер «POLICE 158000KV BL-1101» зарубежного производства;
в МАПП Суджа с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса в грузовом микроавтобусе, следовавшем в Украину, обнаружили 94 килограмма парфюмерии известной шведской фирмы BYREDO;
в этом же пункте у украинца задержали 28 пар незадекларированной прыжковой обуви для занятий фитнесом с маркировкой «KANGOO JUMPS» стоимостью 319 тысяч рублей;
Также должностные лица таможенного поста МАПП Суджа вернули на Украину 30 холодильных витрин, запрещенных к ввозу в страну.
Кроме этого, таможенники в пункте Крупец предотвратили ввоз в Россию около 2,5 тонн имитированной икры мойвы - товар не отвечал ветеринарно-санитарным требованиям, а в Теткино у жителя Украины изъяли более килограмма черной икры осетровых рыб. Что касается последнего - вывоз черной икры регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
Отмечается также, что в 2020 году возбуждено более сотни дел об административных правонарушениях по фактам сообщения в таможенный орган недостоверных сведений о весе товара при прибытии (убытии) товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза.