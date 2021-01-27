В этом году по нацпроекту в Курской области построят три школы

Также в планах создать 485 дополнительных мест в детских садах и более 17 тысяч новых мест в заведениях дополнительного образования детей

В этом году по нацпроекту «Образование» в Курской области построят три новые школы. Также в планах создать 485 дополнительных мест в детских садах и более 17 тысяч новых мест в заведениях дополнительного образования детей, 35 Центров «Точка роста», регионального Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, детского технопарка «Кванториум» на базе 35-й школы Курска и другое.Сейчас комитеты продолжают работу по формированию паспортов региональных проектов на текущий период. Итоги реализации нацпроектов в 2020 году обсудили на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.Работа в регионе велась по 11 национальным проектам. В их рамках в курских селах появилось 11 новых ФАПов, 2 ФОКа, а в Курске - школа. Удалось сделать капитальный ремонт в 21 больнице, 10 сельских домах культуры и спортзалах в 9 школах.Приобретен и оснащен мобильный технопарк «Кванториум», открыто 42 образовательных центра «Точка роста» и почти 14 тыысяч новых мест дополнительного образования детей. Кроме этого в числе результатов нацпроектов 111,4 км отремонтированных, более 5 км построенных и почти 4 км реконструированных дорог, а также многое другое.