Лента новостей / В регионе Сегодня, 09:09 Курское «Динамо» проиграло оренбургской «Надежде» в домашнем матче регулярки Встреча прошла во вторник в Курске и закончилась со счетом 82:89 Читайте также РФБ постановила завершить баскетбольный сезон. У курского «Динамо» - «серебро» Роман Старовойт встретится с игроками и руководством «Динамо» Курское «Динамо» проиграло оренбургской «Надежде» в матче регулярного чемпионата России. Встреча прошла во вторник в Курске и закончилась со счетом 82:89. Это поражение для «бело-голубых» некритично. Команда Элен Шакировой практически обеспечила себе второе место в розыгрыше. «Надежда» ведет борьбу за третье место.ФОТО - ЖБК «ДИНАМО» КУРСК +0 -0