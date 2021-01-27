Курское «Динамо» проиграло оренбургской «Надежде» в домашнем матче регулярки

Встреча прошла во вторник в Курске и закончилась со счетом 82:89





Это поражение для «бело-голубых» некритично. Команда Элен Шакировой практически обеспечила себе второе место в розыгрыше. «Надежда» ведет борьбу за третье место.

Курское «Динамо» проиграло оренбургской «Надежде» в матче регулярного чемпионата России. Встреча прошла во вторник в Курске и закончилась со счетом 82:89.