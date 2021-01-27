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Лента новостей / Происшествия

В столкновении «Мерседеса» с «ВАЗом» под Курском погиб автомобилист

Авария произошла на автодороге «Курск - Льгов - Рыльск»

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26 января около 10 часов вечера на 27 км автодороги «Курск - Льгов - Рыльск» произошла авария, в которой погиб человек. 

21-летний водитель «Мерседеса», двигаясь со стороны Курчатова в сторону Курска, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «ВАЗ – 21140», за рулем которого был 40-летний водитель, сообщилии в ГИБДД. После удара «ВАЗ» врезался в опору ЛЭП. 

От полученных травм водитель «ВАЗа» скончался в больницу, куда его доставили с 28-летним пассажиром. Пассажир госпитализирован.

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