В столкновении «Мерседеса» с «ВАЗом» под Курском погиб автомобилист
Авария произошла на автодороге «Курск - Льгов - Рыльск»
21-летний водитель «Мерседеса», двигаясь со стороны Курчатова в сторону Курска, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «ВАЗ – 21140», за рулем которого был 40-летний водитель, сообщилии в ГИБДД. После удара «ВАЗ» врезался в опору ЛЭП.
От полученных травм водитель «ВАЗа» скончался в больницу, куда его доставили с 28-летним пассажиром. Пассажир госпитализирован.