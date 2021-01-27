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Студенты выпускных курсов курских ссузов вернутся к очному обучению

Также очный формат возобновится в учреждениях допобразования
Студенты выпускных курсов курских ссузов вернутся к очному обучению

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Студенты выпускных курсов курских ссузов вернутся к очному обучению. Такое решение принял сегодня на заседании курский оперштаб по борьбе с коронавирусом. Это связано с необходимостью практической подготовки выпускников перед экзаменами. 

Также очный формат возобновится в учреждениях дополнительного образования. 

При этом главный санитарный врач Курской области Олег Климушин напомнил об ускоренной вакцинации групп риска, в которую входят педагоги.

Роман Старовойт поручил еще раз проработать группы риска и предоставить возможность всем желающим привиться в первую очередь, включая работников сферы общепита.
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