Студенты выпускных курсов курских ссузов вернутся к очному обучению
Также очный формат возобновится в учреждениях допобразования
Также очный формат возобновится в учреждениях дополнительного образования.
При этом главный санитарный врач Курской области Олег Климушин напомнил об ускоренной вакцинации групп риска, в которую входят педагоги.
Роман Старовойт поручил еще раз проработать группы риска и предоставить возможность всем желающим привиться в первую очередь, включая работников сферы общепита.