Также очный формат возобновится в учреждениях допобразования

Студенты выпускных курсов курских ссузов вернутся к очному обучению. Такое решение принял сегодня на заседании курский оперштаб по борьбе с коронавирусом. Это связано с необходимостью практической подготовки выпускников перед экзаменами.Также очный формат возобновится в учреждениях дополнительного образования.При этом главный санитарный врач Курской области Олег Климушин напомнил об ускоренной вакцинации групп риска, в которую входят педагоги.Роман Старовойт поручил еще раз проработать группы риска и предоставить возможность всем желающим привиться в первую очередь, включая работников сферы общепита.