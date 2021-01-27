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В Курске жилой дом на улице 1-я Агрегатная не могут ввести в эксплуатацию

Cтроительство завершено не полностью, но практически все квартиры распроданы. Но нахождение жильцов в доме незаконно

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О том, что дом на улице 1-я Агрегатная не сдан в эксплуатацию жители узнали практически сразу, как только купили квартиры. Но вместо уютных, теплых комнат они получили массу проблем, самая серьезная из которых – угроза выселения. Об этом сообщает телеканал «ТАКТ».

– Неудобства, конечно, огромные, в связи с тем, что лифт не работает. Мы живем на седьмом этаже и каждый день ходим пешком. С водой тоже иногда бывают проблемы. Не отделаны балконы. Многие вещи, которые должны были сделать застройщики, тоже не сделаны.

– Мы один раз только прокатились в начале, когда лифты только поставили, а пока что нет. Там что-то, говорят, надо доплатить, чтобы лифт работал.

Об этих проблемах жители дома рассказали в соцсетях. Cтроительство завершено не полностью, но практически все квартиры распроданы, а порядка двадцати человек уже отметили новоселье. Но нахождение жильцов в доме незаконно. Официально объект всё ещё имеет статус стройплощадки.

Алексей Смирнов, заместитель губернатора Курской области:

«Там есть нарушения по продаже квартир. Они продавались не по договорам долевого участия, а оформлялись некие договоры займа. Поэтому по закону обманутых дольщиков нет. Для того, чтобы ввести дом в эксплуатацию, должна быть направлена небольшая сумма, порядка 7-8 млн рублей.»

Однако, судя по всему, застройщик не спешит принимать необходимые меры по простой причине – вышеобозначенной суммы у организации просто нет. В Арбитражном суде Курска готовится к рассмотрению дело

о признании банкротства строительной фирмы. Велика вероятность, что возместить расходы будет некому и жители останутся без крыши над головой.

Власти пообещали проконтролировать этот вопрос и если обещание будет исполнено, то уже в апреле жители дома смогут вздохнуть спокойно.
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