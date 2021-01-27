Туман, гололед, снег и дождь прогнозируют завтра в Курской области

Днем от 1ºС мороза до 4ºС тепла

Завтра в Курской области синоптики прогнозируют туман, а на дорогах гололедицу.По данным Курского Гидрометцентра 28 января в регионе будет облачно, временами пройдет мокрый снег и дождь. Местами туман, на дорогах гололедица. Ночью местами налипание мокрого снега и гололед. Ветер при этом будет не слишком сильным - до 11 м/с.Температура воздуха ночью будет колебаться от 3ºС мороза до 2ºС тепла, днем - от 1ºС мороза до 4ºС тепла.Спасатели просят всех участников дорожного движения быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах.