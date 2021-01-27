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61-й школе Курска присвоили имя Петра Михина

Напомним, ветеран ушел из жизни 7 декабря прошлого года. Ему было 99 лет
61-й школе Курска присвоили имя Петра Михина

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61-й школе присвоили имя Почетного гражданина Курска, ветерана Великой Отечественной войны Петра Михина.  

Петр Алексеевич прошел тяжелейшие испытания Второй мировой - «Ржевскую мясорубку» и Курскую дугу, форсировал Днестр, был трижды ранен и много раз контужен. Участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии, что можно проследить по его наградам: медалям за освобождение Белграда и Праги, за взятие Будапешта и Вены, а также орденам Александра Невского, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени и Красной Звезды.

Будучи педагогом по профессии, он около тридцати лет возглавлял Курский областной институт усовершенствования учителей. Был членом Союза журналистов России, опубликовал более 110 брошюр и научных статей, около 60 рассказов про войну. Петр Михин автор 9 книг о военном подвиге советского народа.

Напомним, ветеран ушел из жизни 7 декабря прошлого года. Ему было 99 лет.

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