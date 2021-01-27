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27 новых УАЗов «Патриот» получили районные больницы Курской области

На этих машинах будут возить фельдшеров к пациентам в отдалённых сёлах
27 новых УАЗов «Патриот» получили районные больницы Курской области

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27 новых УАЗов «Патриот» получили районные больницы Курской области. Их в регион поставил Минпромторг. Ключи от новых медицинских машин главврачам сегодня вручил губернатор. 

На этих машинах будут возить фельдшеров к пациентам в отдалённых сёлах, доставлять в больницы и поликлиники маломобильных селян. Также автомобили будут использовать мобильные врачебные бригады для вакцинации жителей от коронавируса.

Как отметил Роман Старовойт, это только начало модернизации первичного медицинского звена. В этом году в планах не только закупить новую технику, но и отремонтировать и построить поликлиники и ФАПы. На это из федерального бюджета Курская область получит 560 млн рублей.
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