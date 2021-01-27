Курская «Квадра» потратит на реализацию экологической программы почти 4,5 миллиона рублей

Особое внимание компания уделит лабораторным исследованиям воздуха, почвы и воды в зоне расположения ТЭЦ

Курская «Квадра» потратит на реализацию экологической программы 4,3 миллиона рублей. Особое внимание компания уделит лабораторным исследованиям воздуха, почвы и воды в зоне расположения ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ СЗР.Также планируется провести комплекс мероприятий по мониторингу состояния водоемов вблизи станций. В частности, специалисты очистят от древесной поросли приемный и сбросной каналы ТЭЦ-1 на реке Сейм.Помимо этого, на всех станциях регулярно проходят текущие и капитальные ремонты котельного оборудования, что позволяет минимизировать воздействие на атмосферу. В прошлом году на эти работы «Квадра» направила более 130 млн рублей.