Лента новостей / В регионе Сегодня, 16:54 В Курске на стенах учреждений размещают информационные таблички с шрифтом Брайля Они предназначены для слабовидящих и незрячих горожан Читайте также Жители Курска раскритиковали новые адресные таблички на фасадах домов Презентацию дизайн-кода Курска перенесли В Курске на стенах учреждений размещают информационные таблички точечным шрифтом по системе Брайля. Они предназначены для слабовидящих и незрячих горожан. Отмечается, что таблички выдержаны в едином стиле согласно требованиям дизайн-кода. +0 -0