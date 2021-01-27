В Курске на стенах учреждений размещают информационные таблички с шрифтом Брайля

Они предназначены для слабовидящих и незрячих горожан

В Курске на стенах учреждений размещают информационные таблички точечным шрифтом по системе Брайля. Они предназначены для слабовидящих и незрячих горожан. Отмечается, что таблички выдержаны в едином стиле согласно требованиям дизайн-кода.