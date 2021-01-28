В Советском районе Курской области в этом году построят ФОК открытого типа

На его строительство правительство выделило 20 млн рублей

В Советском районе Курской области в этом году возведут Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. На его строительство правительство выделило 20 млн рублей. В планах сдать объект к ноябрю.Как отметили в региональном комитете по физической культуре и спорту, ФОКОТ представляет собой мультиспортивный объект, позволяющий проводить любительские соревнования и использовать его для занятий разными видами спорта.Аналогичный ФОК в прошлом году начал работать в Обояни около школы №3. Там есть футбольное поле, которое зимой можно использовать в качестве ледовой арены, а также беговые дорожки, прыжковая зона, уличные тренажеры, площадки для стритбола и воркаута. На территории ФОКОТа есть крытые трибуны на 100 человек и раздевалки для спортсменов.