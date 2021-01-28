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Две курянки лишились сбережений, продавая вещи на рекламных сайтах

Например, одна горожанка потеряла 175 тысяч рублей, продавая телевизор
Две курянки лишились сбережений, продавая вещи на рекламных сайтах

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Куряне лишились сбережений, продавая вещи на рекламных сайтах.
 
Так, 22-летняя девушка разместила объявление о продаже платья, после чего ей пришло сообщение от одного из пользователей. Собеседник сразу перевел общение в мессенджер и отправил курянке ссылку, якобы подтверждающую оплату товара. Чтобы получить деньги за платье, девушка должна была ввести полную информацию своей банковской карты. Она выполнила все условия афериста, после чего с её счета пропали 7 тысяч рублей.

35-летняя жительница Курска разместила объявление о продаже телевизора. В тот же день ей позвонила девушка и предложила сразу оплатить товар, а вечером забрать его при личной встрече. Горожанка согласилась и продиктовала номер банковской карты. Мошенница убедила курянку, что этой информации не достаточно и попросила назвать секретный код из смс-сообщения. Курянка выполнила все условия, чем предоставила преступникам доступ к личному онлайн-кабинету. После разговора с лжепокупателем женщина лишилась 175 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

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