Две курянки лишились сбережений, продавая вещи на рекламных сайтах

Например, одна горожанка потеряла 175 тысяч рублей, продавая телевизор

Куряне лишились сбережений, продавая вещи на рекламных сайтах.Так, 22-летняя девушка разместила объявление о продаже платья, после чего ей пришло сообщение от одного из пользователей. Собеседник сразу перевел общение в мессенджер и отправил курянке ссылку, якобы подтверждающую оплату товара. Чтобы получить деньги за платье, девушка должна была ввести полную информацию своей банковской карты. Она выполнила все условия афериста, после чего с её счета пропали 7 тысяч рублей.35-летняя жительница Курска разместила объявление о продаже телевизора. В тот же день ей позвонила девушка и предложила сразу оплатить товар, а вечером забрать его при личной встрече. Горожанка согласилась и продиктовала номер банковской карты. Мошенница убедила курянку, что этой информации не достаточно и попросила назвать секретный код из смс-сообщения. Курянка выполнила все условия, чем предоставила преступникам доступ к личному онлайн-кабинету. После разговора с лжепокупателем женщина лишилась 175 тысяч рублей.По всем фактам возбуждены уголовные дела.