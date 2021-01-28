Прямую трансляцию работы строителей запустили на сайте региональной администрации.Куряне могут наблюдать онлайн за строительством инфекционного корпуса областной больницы.
Согласно контракту госпиталь должны возвести за полгода, но подрядчики намерены выполнить все работы раньше срока. Площадь больницы составит 17 тысяч м². Инфекционное отделение будет рассчитано на 230 коек.
Куряне могут наблюдать за строительством новой инфекционной больницы онлайн
Прямую трансляцию запустили на сайте администрации Курской области