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Ковидный стационар 4-й горбольницы Курска начинает принимать пациентов

Всего за три месяца в отделении провели полную реконструкцию
Ковидный стационар 4-й горбольницы Курска начинает принимать пациентов

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Завтра ковидный стационар 4-й горбольницы Курска начнет принимать пациентов. Под него перепрофилировали родильный корпус. Всего за три месяца в отделении провели полную реконструкцию. Замене подверглось всё – от перекрытий и коммуникаций до мебели и оборудования. Капиремонт в здании сделан впервые за 30 лет. 

В новом ковидном стационаре оборудовано 153 койки, 20 из которых – реанимационные. Все ремонтные работы выполнены с учетом последующего использования здания как роддома. 

"Несмотря на то, что у нас есть запас по свободным койкам, такое решение приминается для того, чтобы вывести под оказание плановой медицинской помощи городской роддом. Пока он работает в режиме ковид-клиники основная нагрузка лежит на областном перинатальном центре", - отметил губернатор. 
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