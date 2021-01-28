Ковидный стационар 4-й горбольницы Курска начинает принимать пациентов

Всего за три месяца в отделении провели полную реконструкцию

Завтра ковидный стационар 4-й горбольницы Курска начнет принимать пациентов. Под него перепрофилировали родильный корпус. Всего за три месяца в отделении провели полную реконструкцию. Замене подверглось всё – от перекрытий и коммуникаций до мебели и оборудования. Капиремонт в здании сделан впервые за 30 лет.В новом ковидном стационаре оборудовано 153 койки, 20 из которых – реанимационные. Все ремонтные работы выполнены с учетом последующего использования здания как роддома."Несмотря на то, что у нас есть запас по свободным койкам, такое решение приминается для того, чтобы вывести под оказание плановой медицинской помощи городской роддом. Пока он работает в режиме ковид-клиники основная нагрузка лежит на областном перинатальном центре", - отметил губернатор.