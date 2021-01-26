  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM

Новая музыка

Лента новостей

Похолодание и сильный ветер прогнозируют завтра в Курской области

Курянка Инна Дериглазова первенствовала на Всероссийском турнире рапиристок

22-летняя певчая храма в Курской области умерла от коронавируса

В администрации Курской области произошли кадровые изменения

Курян проконсультируют по вопросам безопасности молочной продукции

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске