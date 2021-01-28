Полиция разыскивает курянина, расплатившегося за покупки чужой банковской картой

Он присвоил карту, которую в банкомате забыла пенсионерка

В Курске полиция разыскивает мужчину, расплатившегося за покупки чужой банковской картой.К правоохранителям обратилась 60-летняя горожанка. Она по невнимательности забыла свою карту в банкомате на проспекте Хрущева. Вскоре ей стали приходить уведомления о списании денег.Предполагаемого злоумышленника запечатлела камера видеонаблюдения. На записи отчетливо видно, как неизвестный мужчина забирает из банкомата чужую карту.Приметы подозреваемого: на вид 25-35 лет, рост 170-175 см, имеет небольшие лобные залысины. Был одет в куртку темного цвета с капюшоном, свитер на пуговицах светлого цвета с капюшоном, на лице медицинская маска, брюки темного цвета, черные ботинки.Стражи порядка просят всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемом, сообщить её в Северо-Западный отдел полиции по телефону 58-33-90 или 36-78-69, а также 02, с мобильного 102. Конфиденциальность гарантируется.