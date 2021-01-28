Курян проконсультируют по вопросам безопасности молочной продукции

В региональном Роспотребнадзоре начала работу специальная горячая линия

Курян проконсультируют по вопросам качества и безопасности молочной продукции. В региональном Роспотребнадзоре начала работу специальная горячая линия. Звонки будут принимать до 5 февраля.Специалисты расскажут курянам о действующих требованиях к продуктам, объяснят как поступить в случае нарушения потребительских прав, расскажут о порядке рассмотрения поступивших в ведомство обращений, а также дадут рекомендации по выбору молочки.Получить консультацию можно по телефонам: 58-71-86, 54-59-46 и 54-59-47. Горячая линия работает по будням с 10 утра до 5 вечера, в пятницу – до 16 часов, перерыв с 13.00 до 13.45.