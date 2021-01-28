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Похолодание и сильный ветер прогнозируют завтра в Курской области

Также в прогнозе туман, снег и гололедица 
Похолодание и сильный ветер прогнозируют завтра в Курской области

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На смену оттепели в Курской области постепенно приходит похолодание. Завтра, 29 января по прогнозу Курского Гидрометцентра, в регионе ожидается от 4ºС мороза до 1ºС тепла. Такая температура будет держаться и ночью и днем. 

В течение дня будет облачно. Ночью пройдет небольшой, а днем умеренный снег вперемешку с мокрым снегом. Местами туман, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Все это будет сопровождаться сильным ветром - днем до 13 м/с, местами порывы будут достигать 17 м/с. 

Спасатели просят курян придерживаться основных правил безопасности при сильном ветре - не парковать машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, пешеходам также советуют обходить шаткие строения.  
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