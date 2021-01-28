Похолодание и сильный ветер прогнозируют завтра в Курской области
Также в прогнозе туман, снег и гололедица
В течение дня будет облачно. Ночью пройдет небольшой, а днем умеренный снег вперемешку с мокрым снегом. Местами туман, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Все это будет сопровождаться сильным ветром - днем до 13 м/с, местами порывы будут достигать 17 м/с.
Спасатели просят курян придерживаться основных правил безопасности при сильном ветре - не парковать машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, пешеходам также советуют обходить шаткие строения.