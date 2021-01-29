В Курске водитель "Фольксвагена" погиб, столкнувшись с встречным КАМАЗом

Авария произошла на улице Гремяченская

Сегодня рано утром в Курске в ДТП погиб молодой автомобилист.





Авария произошла примерно в 6.30 на улице Гремяченская, рядом с домом 6. Как сообщили в ГИБДД, 23-летний водитель автомобиля "Фольксваген Поло", двигаясь со стороны улицы 50 лет Октября в направлении автодороги М-2 "Крым", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КАМАЗом, за рулем которого был 36-летний водитель.





В результате столкновения водитель "Фольксвагена" скончался на месте. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.